AK Partili Hamza Dağ'dan mağduriyeti oynayan Tunç Soyer'e sert tepki: Ortada soruşturma bile yok!
CHP’nin başarısız bir karneye sahip İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimler yaklaşırken mağduriyet çabasına girişti. Son olarak 9 Eylül törenlerinde Osmanlı Devleti'ne hakaret ettiği gerekçesiyle Soyer hakkında soruşturma başlatıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddiaya ilişkin AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Osmanoğlu ailesi ve bazı vatandaşlar tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu sözlere dair suç duyurusunda bulunulduğunu ifade ederek, "Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu olaydan da ‘siyasi mağduriyet’ çıkarmak istemektedir" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül törenlerinde yaptığı bir açıklamda "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular. Ve bir sabah emperyalist ülkeler kirli emelleriyle güzelim şehrimizi işgal etti" ifadeleri ile ecdadımız ve Osmanlı Devleti'ni alçakça hedef almıştı.
YUNAN'IN ADINI BİLE GEÇİRMEDİ
Sözlerinde Türkiye'yi işgale kalkışan Yunanistan'ın adını bile geçiremeyen Soyer, "Bir sabah emperyalist ülkenin askerleri körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. " diyerek adeta Yunan seviciliğine soyunmuştu.
AK PARTİ'DEN SOYER'E SERT TEPKİ: ORTADA SORUŞTURMA BİLE YOK!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "9 Eylül törenlerinde ecdadımıza hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığına dair" haberlere ilişkin açıklama yaptı ve Soyer'e sert tepki gösterdi.
"SOYER'E SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"
Dağ, konuya ilişkin, "İşin özeti şudur; Osmanoğlu ailesinden ve diğer vatandaşlarımızdan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Başsavcılık da İçişleri Bakanlığı'na Tunç Soyer hakkında araştırma yapılmasını talep etmiştir. Talep doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nca araştırma başlatılmıştır. Bununla ilgili yazı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ulaşınca Tunç Soyer veya ekibi tarafından, zamanlaması da manidar bir şekilde soruşturma başlatılmış gibi bazı basın yayın organlarına servis edilmiştir" ifadelerini kullandı.
"SOYER 'SİYASİ MAĞDURİYET' ÇIKARMAK İSTEMEKTE"
Bazı basın yayın organlarında; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde, belediye binasının önündeki kilise çanını Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla ilgili olarak soruşturma açıldığına" ilişkin haberlere ilişkin ise Dağ, "Bir vatandaşın Seferihisar Kaymakamlığı'na ısrarlı şikâyeti üzerine, bu iddia ile ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın araştırması devam etmektedir. Durum bu kadar açık ve net iken başarısızlığını örtbas etmeye çalışan Tunç Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu iki olaydan da 'siyasi mağduriyet' çıkarmak istemektedir. Bu hal ve davranışlar bizim şimdiye kadar tecrübe ettiğimiz gibi CHP siyasetinin tipik bir örneğidir. Ortada bir soruşturma ya da iddianame bile yokken bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan sayın Tunç Soyer'e tavsiyemiz; İzmir'in sorunları dağ gibi birikmişken, hemşehrilerimiz hizmet beklerken siyasi ayak oyunlarını bir yana bırakıp hiç olmazsa şu dört ayında belediye başkanı olarak çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.
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