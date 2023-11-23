Çorlu’daki tren kazası davası! 3 sanık için tutuklama kararı

Savcı mütalaasında, Mümin Karasu, Turgut Kurt ve Özkan Polat'ın 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını talep ederek, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak olması dikkate alınarak, tutuklanmalarını istedi. Mütalaada, diğer sanıklar, Celaleddin Çabuk, Çetin Yıldırım, Burhan Ortancıl, Deniz Parla, Kubilay Haşkaya, Levent Kaytan, Levent Muammer Meriçli, Nihat Aslan, Nizamettin Aras ve Tevfik Baran Önder'in ise Mümin Karasu tarafından14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'ne e-imzalı gönderilen yazının muhatapları olmadıkları, yazıda bahsedilen yaz mevsimine ilişkin olumsuz hava koşullarında alınması gereken tedbirlere dair yetki, görev ve sorumluluklarının bulunmadığı, ayrıca suça konu kazayı ve neticesini öngördüklerine dair delil bulunmadığı ve bu nedenle haklarında bilinçli taksir hükümlerinin uygulanamayacağı belirtildi.

Mahkeme heyeti, tutuklama taleplerinin hükümle birlikte değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Bu sırada Mısra Öz, mahkeme heyetine, "Siz bu sanıkları tutuklayamadınız. Şunları kelepçe takıp, önümüzden geçiremediniz" diye seslendi. Görevliler, daha sonra Öz'ü dışarı çıkardı.