MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır

Nerede durup nerede sonlanacağını Allah'ın bildiği bu fani hayatın en büyük mucizesi akletmek, buna dayanarak öğrenmek, bundan daha da mühimi sabırla öğretmektir. Tarihin mimarı tek tek insanlardan mürekkep milletler, milletlerin ve medeniyetlerin mimarı da öğretmenlerdir.