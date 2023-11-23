23 Kasım 2023, Perşembe
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AK Partili Hamza Dağ'dan mağduriyeti oynayan Tunç Soyer'e sert tepki: Ortada soruşturma bile yok!
CHP’nin başarısız bir karneye sahip İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimler yaklaşırken mağduriyet çabasına girişti. Son olarak 9 Eylül törenlerinde Osmanlı Devleti'ne hakaret ettiği gerekçesiyle Soyer hakkında soruşturma başlatıldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddiaya ilişkin AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Osmanoğlu ailesi ve bazı vatandaşlar tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu sözlere dair suç duyurusunda bulunulduğunu ifade ederek, "Soyer, kurultay sürecinde yanlış ata oynamasına müteakip adaylığının tehlikeye girdiğini anlayınca bu olaydan da ‘siyasi mağduriyet’ çıkarmak istemektedir" dedi.