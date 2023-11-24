İşgalci İsrail’in bir yalanı daha ifşa oldu! "Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı var" iddiasının aslı ortaya çıktı: Bazıları asansör boşluğu bazıları ise foseptik çukuru

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şifa hastanesi arazisinde bulunan tünel' iddiasıyla paylaşılan bazı görüntülerin asansör boşluğu, bazılarının ise foseptik çukuru olduğu belirlenmiştir. İsrail ordusu, 'Bodrumda bulunan Hamas listesi' iddiasıyla bazı görüntüler servis etmiş, görüntülerdeki kağıdın bir takvim olduğu anlaşılmıştır. 22 Kasım itibarıyla yeni görüntüler paylaşan İsrail ordusu, sığınağa benzer bir alanda çekim yaparak buranın iddia edilen karargah olduğunu ileri sürmüştür. Paylaşılan görüntüler, Netanyahu'nun paylaşımındaki 'çok katlı karargah' görüntüleri ile kesinlikle uyuşmamaktadır. Görüntülerde, haftalardır iddia edildiği gibi bir komuta merkezi, karargah veya mühimmat deposu olmadığı açıkça görülmektedir."