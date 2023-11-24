İşgalci İsrail’in bir yalanı daha ifşa oldu! "Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı var" iddiasının aslı ortaya çıktı: Bazıları asansör boşluğu bazıları ise foseptik çukuru
Soykırımcı Siyonist İsrail’in yıllar önce işgal ettiği Filistin’de 7 Ekim’den bu yana binlerce masum katlediliyor. Çoluk çocuk demeden hastane, okul, ibadethane bombalayan katiller dünya genelinde yüz binlerce vatandaştan büyük tepki görüyor. Beklediği desteği alamayan İsrail, ABD ve Batı gölgesinde soykırımına devam ederek, sosyal medya üzerinden algı ve yalan operasyonlarını başlattı. Son olarak Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı var" iddiasını ortaya atan işgalci İsrail’in yalanı yine çok geçmeden ortaya çıktı. İşte habere dair tüm detaylar…
Gazze'de yaralıların tedavi edilmeye çalışıldığı hastaneleri hedef alan Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, Şifa Hastanesi altında Hamas karargahının olduğunu ileri sürmüştü. Haberlerin ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Netanyahu'nun yalan söylediğini ortaya çıkardı.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in, "Şifa Hastanesinin altında Hamas karargahı var" iddiasının dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik propaganda olduğu belirtildi.
NETANYAHU'NUN YALANI ORTAYA ÇIKTI
İşgalci İsrail'in, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldıktan sonra çok zor şartlar altında yaralıların tedavi edilmeye çalışıldığı hastaneleri de hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim'de dijital ortamda hazırlanan bazı animasyon görüntüler paylaşarak, bu görüntülerin Şifa Hastanesi altındaki Hamas karargahını gösterdiğini ileri sürmüştür. İsrail, Netenyahu'nun iddiasını destekleyecek herhangi bir argüman sunamamıştır. Ayrıca Şifa Hastanesinde 16 yıl çalışan Norveçli Doktor Mads Gilbet, 'Hastane'nin altında karargah var' iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıklamıştır." ifadelerine yer verildi.
İDDİALAR ÜZERİNE TEK BİR DELİL ORTAYA KONULMADI
Katil İsrail ordusunun birçok kez bu iddiayı dile getirerek 14 Kasım'da Şifa Hastanesine operasyon düzenlediği anımsatılan açıklamada, aradan günler geçmesine rağmen, başta Netanyahu olmak üzere İsrail'in iddia ettiği karargahla ilgili tek bir delilin ortaya konulamadığı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şifa hastanesi arazisinde bulunan tünel' iddiasıyla paylaşılan bazı görüntülerin asansör boşluğu, bazılarının ise foseptik çukuru olduğu belirlenmiştir. İsrail ordusu, 'Bodrumda bulunan Hamas listesi' iddiasıyla bazı görüntüler servis etmiş, görüntülerdeki kağıdın bir takvim olduğu anlaşılmıştır. 22 Kasım itibarıyla yeni görüntüler paylaşan İsrail ordusu, sığınağa benzer bir alanda çekim yaparak buranın iddia edilen karargah olduğunu ileri sürmüştür. Paylaşılan görüntüler, Netanyahu'nun paylaşımındaki 'çok katlı karargah' görüntüleri ile kesinlikle uyuşmamaktadır. Görüntülerde, haftalardır iddia edildiği gibi bir komuta merkezi, karargah veya mühimmat deposu olmadığı açıkça görülmektedir."
Yayınlanan yeni görüntülerde konuşan İsrail ordusu askerinin, "Tünelin çıkışı mühürlenmiş. Yaklaşık bir ay önce buraya geleceğimizi biliyorlardı." ifadelerini kullandığı belirtilen açıklamada, buna karşın İsrail'in birkaç gün öncesine kadar Şifa Hastanesinin altında aktif bir karargah olduğunu ileri sürdüğüne işaret edildi.
İsrail medyasında geçmiş yıllarda yer alan birçok makalede, Şifa Hastanesinin altında bir sığınak olduğu ve bu sığınağın 1983'te Gazze, İsrail'in kontrolündeyken inşa edildiğinin aktarıldığı anımsatılan açıklamada, "İsrail'in 1983'te inşa ettiği sığınağın varlığını, hastaneyi bombalama gerekçesi olarak kullandığı tahmin edilmektedir. İsrail'in, 'Şifa Hastanesi altındaki karargah' iddialarını kanıtlayamadığı, CNN ve BBC gibi birçok uluslararası medya kuruluşu tarafından kabul edilmiştir." ifadesine yer verildi.
İsrail'in, "Şifa Hastanesi'nin altında Hamas karargahı var" iddiası dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik propagandadır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 23, 2023
İsrail, Gazze'de sivil yerleşim yerlerini hedef aldıktan sonra çok zor şartlar altında yaralıları tedavi etmeye çalışan hastaneleri de hedef almaktadır.… pic.twitter.com/J37C8Ki9y7
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