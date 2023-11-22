Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze'de kalıcı ateşkes için diplomasi trafiği! Yeni durağı Roma olacak
Gazze'de barışın sağlanması için diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Roma'ya giderek temaslarda bulunacak. Bakan Fidan, Roma ziyareti öncesi İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği temas grubunun, İngiltere'nin başkenti Londra ve Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı görüşmelerde, "Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere yarın Roma'yı ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Gazze'deki savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından görevlendirilen grubun diğer bazı üyeleriyle beraber 23 Kasım 2023 tarihinde Roma'yı ziyaret edecektir" denildi.
"GAZZE'DE TAM ATEŞKES" ÇAĞRISI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği temas grubunun, İngiltere'nin başkenti Londra ve Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı görüşmelerde, "Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı. İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkeler kalıcı barış için baskı yapmalı." dedi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze'de çatışmalara "insani ara" verildiğine dair haberlerin geldiği süreçte Fidan da çatışmanın tümüyle durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik temaslarına hız verdi.
Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın yer aldığı temas grubu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'la Londra'da bir araya geldi.
Heyet, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da kabul edildi.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile de görüşen heyet, Paris ve Londra'daki temaslarında Gazze'de bir an önce tam ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmasının önemine dikkati çekti.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyelerinin ve uluslararası toplumun bu yönde etkili ve acil önlemler almasının, İİT ve Arap Birliği ülkeleri için bir öncelik olduğunu belirten heyet, Gazze'ye insani yardım, gıda, su, yakıt ve elektrik ulaştırılması için güvenli geçişlerin ivedilikle sağlanması gerektiğini vurguladı.
Görüşmelerde İsrail'in suçlarına göz yumulmaması gerektiğini vurgulayan heyet, İsrail üzerinde nüfuzu olan tüm ülkeleri, uluslararası hukuka uygun davranmaya, kapsamlı barış ve iki devletli çözüm için harekete geçmeye çağırdı, kalıcı ve kapsamlı bir barış için hep birlikte çalışmanın önemini vurguladı.
Bakan Fidan, İİT ve Arap Birliğini temsil eden temas grubunun, Londra ve Paris'te yaptığı görüşmelerde, "Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı. İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkeler kalıcı barış için baskı yapmalı." dedi.
TEMAS GRUBU
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülük ettiği çabalarla temas grubu kuruldu.
Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Filistin Dışişleri Bakanlarıyla İİT Genel Sekreteri'nden oluşan heyet, Gazze'deki insani krizin önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi 5 ülkeye ziyaretlerde bulunuyor.
Bu amaçla heyet ilk olarak 20-21 Kasım'da Çin'in başkenti Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmüştü.
Heyet dün de Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti.
Temas grubu her iki ülkenin de İsrail üzerindeki nüfuzlarını kullanarak Gazze'de tam ateşkes için harekete geçmelerini istemişti.
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