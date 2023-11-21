Osmanlı Devleti'ni hedef alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında suç duyurusu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ilişkin Osmanlı Devleti'ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Soyer yaptığı açıklamada "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler." ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 9 Eylül'de şehrin işgalden kurtuluşunun 100. yıldönümündeki konuşması nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.
NE OLMUŞTU?
Soyer "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular. Ve bir sabah emperyalist ülkeler kirli emelleriyle güzelim şehrimizi işgal etti" diyerek Osmanlı Devleti'ni hedef almıştı.
YUNANİSTAN'IN ADINI GEÇİRMEDİ
Sözlerinde Türkiye'yi işgale kalkışan Yunanistan'ın adını dahi geçirmeyen Soyer, "Bir sabah emperyalist ülkenin askerleri körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. " diyerek adeta Yunan seviciliğine soyundu.
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