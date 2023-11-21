Osmanlı Devleti’ni hedef alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında suç duyurusu

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 9 Eylül'de şehrin işgalden kurtuluşunun 100. yıldönümündeki konuşması nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Soyer "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular. Ve bir sabah emperyalist ülkeler kirli emelleriyle güzelim şehrimizi işgal etti" diyerek Osmanlı Devleti'ni hedef almıştı.