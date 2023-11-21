MHP lideri Devlet Bahçeli'den siyasette 50+1 tartışmalarına yönelik çıkış: Cumhurbaşkanımızın tespitleri anlamlıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma değinen Bahçeli, Gazze'ye sırt dönemeyeceklerini ifade etti. Bahçeli ayrıca İsrail'in vadedilmiş toprak hayaline yönelik ise "Nil'in ya da Fırat'ın suyunda boğulmaları müstehaktır" dedi. Bahçeli ayrıca siyasette yaşanan yüzde 50+1 tartışmalarına değinirken Cumhur İttifakı'nın uyum içinde çalışmalarını sürdürdüğü ve Başkan Erdoğan'ın tespitlerinin tutarlı ve anlamlı olduğunun altını çizdi. Bahçeli CHP'de yaşanan değişime de yorumlarken "Genel Başkan kukladır. Kuklacı ise İBB Başkanıdır" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
"TÜRK MİLLETİNE HİÇBİR MENDEBUR NİYET ZARAR VEREMEYECEKTİR"
Yurt içinde ve yurt dışından bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi bu vesile ile selamlıyorum. Anadolu coğrafyasında bin yıldır varoluş sebebimiz isabetli duruş ve dokunuştur. Milli Birlikte azim ve dirayettir. Tarih boyunca Anadolu medeniyetler ve milletler mücadelesinin mücadele sahasıdır. Coğrafyanın kader olduğu iddia edilir. Vatana adını veren millettir. Devlete adını veren millettir. Sinsi gayeleri Türklüğün varlığını dinamitlemektir. Türk milletine hiçbir mendebur niyet zarar veremeyecektir.
Türk tarihinin özeti Fırat'ın Batısı Fırat'ın doğusu ile dengelenir. Karabağ'dan Kudüs'e Kabil'den Keşmir'e her menfi hadisenin gelip dayanacağı yer biliniz ki Türkiye'dir.
'FİLİSTİN'İN HUZURU TÜRKİYE'NİN HUZURUDUR'
Bu beni alakadar etmez dediğimiz gün bu millete ihanet etmiş oluruz. MHP bu milletin sevdalı yüreği olmaya yeminlidir. Filistin'in huzuru Türkiye'nin huzurudur. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır.
Gazze'yi Kudüs'ten Kudüs'ü İstanbul'dan ayırmak akan tarih nehrine karşı boşuna kürek çekmektir. Gazze meselesi güvenlik ve tarih boyutları ile Türkiye'nin meselesidir. Haksızlık karşısında sessiz kalmak dilsiz şeytanlıktır. Gazze Türkiye'nin meselesidir. Ateşkesin olması için daha kaç masum ölmelidir. Türk milleti zalim İsrail'in şeytani oyununa öfkeli.
Haddini bilen nefsini bilir. Biz kendimizi de haddimizi de rabbimiz de çok şükür bilenlerdeniz. Zafer inananların hanesine yazılacaktır.
'BİZİM TARİHİMİZDE HOLOKOST YOK'
İsrail'e para silah desteği destek veren ülkeler katliam tablosundan sorumludur. Gazze'de her saat 6 çocuk hayatını kaybediyor. Bizim geçmişimizin hiçbir sayfasında gaz odası felaketi izleri yoktur. Bizim tarihimizde Holokost yok. Almanya başbakanı yanlış tarafta duruyor. Bunların kendilerine bile hayırları yoktur. Yeni nesil uçak satmak için ayak sürümeleri kendi bilecekleri iş. İsrail saldırılarına derhal son vermeli.
'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ GELİP GEÇİCİ HEVES DEĞİL'
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 3. Evreye geçişi sağlamı, demokratik nitelikli sistemsel başarısını sağlamıştır. Ucube sistem iddiaları ile çamur atmak milletimize saldırıdır. Devlet ve millet arasında uyum sağlanmışsa cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine aittir. Karar alma süreci hızlanmıştır. Yeni sistemin yeterli demlenme süreci devam etmekte olup ilke ve esasları ile oturması güvence olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tek kullanımlık konjonktürel reçete değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelip geçici heves değil. Sistemin aksayan yönleri varsa düzeltilmeli.
50+1 TARTIŞMALARI
Sayın cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri tutarlı ve anlamlı. Bizim paylaştığımız görüşler bellidir, hiç değişme göstermemiştir.
50+1'le seçilmesi demokrasiye örnektir. Dikkat edin muhtar seçmiyoruz. Milletvekili değil cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne dediysek bugün de aynı görüşteyiz.
"HİÇ KİMSE ARAMIZA GİREMEYECEK"
Yük aldık yük olmadık. Önce ülkem ve milletim demekten asla vazgeçmedik. Kabine'ye bakan vermedik, sefasına değil gerekirse cefasına ortağız. Siyasi hayatımızda kimsenin sırtına binmedik. Cumhurbaşkanımızla muhabbetimiz hasbidir, haysiyetlidir. Hiç kimse aramıza giremeyecektir. Cumhur İttifakı'nda pazarlık yoktur, devamından yanayız.
Partimizden ihraç edilen kişiyle aynı kareye girse de içimiz acısa bile ses getirmedik. Bu gafillere diyorum ki size ekmek çıkmaz. Kuş beyinlerinizle cumhuru çatlatmaya haddiniz yetmez.
CHP'DE KUKLA GENEL BAŞKAN
CHP'nin yeni başkanı pek dikkate alınacak birisi değildir. CHP genel başkanı kukladır, kuklacı ise İBB'nin koltuğunda oturan zattır. Bizim üzüntümüz muhalefetteki pespayeliktir.
ÖZEL'İN OPERA'DA TÜRKİYE DÜŞMANI SANATÇININ ELİNİ ÖPMESİNE TEPKİ: AYIP VE REZALET
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı'nın İstanbul Kadıköy'de bir operaya HEDEP'lilerle birlikte katılması, sahne alan ve Kürdistan'dan bahsedip Türkiye'yi işgalci diye karalayan sözde bir sanatçının elini öpmesi utanç verici bir ayıp ve rezalettir.
Öpecek eli tanımayanların milletten tekme yemeleri mutlaktır. CHP Genel Başkanı maalesef kukladır, kuklacı ise İBB Başkanlığı makamında oturan zattır.
CHP'de patron çıldırmış, tasfiye işlemi hızlanmış, yağma vites yükseltmiş, Atatürk'ün partisi kapanın elinde kalmıştır.
AKŞENER'İN İDDİALARINA YANIT: ÇIK AÇIKLA
Türk polisi kanun kaçaklarına göz açtırmıyor. İçişleri Bakanımızı destekliyoruz. İYİ Parti başkanı Türk polisini hedef alarak korkunç bir iddiada bulunmuş. Fırtınaya tutuklanan İYİ Parti'nin hali bizi ilgilendirmiyor. Hiç kimse Türk polisini töhmet altında bırakamaz. İP Başkanı açıklamak zorundadır.
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