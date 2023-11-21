MHP lideri Devlet Bahçeli’den siyasette 50+1 tartışmalarına yönelik çıkış: Cumhurbaşkanımızın tespitleri anlamlıdır

"TÜRK MİLLETİNE HİÇBİR MENDEBUR NİYET ZARAR VEREMEYECEKTİR"

Yurt içinde ve yurt dışından bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi bu vesile ile selamlıyorum. Anadolu coğrafyasında bin yıldır varoluş sebebimiz isabetli duruş ve dokunuştur. Milli Birlikte azim ve dirayettir. Tarih boyunca Anadolu medeniyetler ve milletler mücadelesinin mücadele sahasıdır. Coğrafyanın kader olduğu iddia edilir. Vatana adını veren millettir. Devlete adını veren millettir. Sinsi gayeleri Türklüğün varlığını dinamitlemektir. Türk milletine hiçbir mendebur niyet zarar veremeyecektir.

Türk tarihinin özeti Fırat'ın Batısı Fırat'ın doğusu ile dengelenir. Karabağ'dan Kudüs'e Kabil'den Keşmir'e her menfi hadisenin gelip dayanacağı yer biliniz ki Türkiye'dir.