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Başkan Erdoğan diplomasi trafiğini yürüttüğü Cezayir'den ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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Başkan Erdoğan diplomasi trafiğini yürüttüğü Cezayir’den ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile Ankara'ya hareket etti.

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