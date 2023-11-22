Türkiye EURO 2024'te kaçıncı torbada? İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri...
Türkiye EURO 2024'e grup birincisi olarak giderken, eleme gruplarında tamamlanan maçların ardından torbalar bir bir belli oldu. Peki, EURO 2024'te Türkiye kaçıncı torbada yer alacak? EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta olacak? İşte tüm detaylar...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takım'ın 1. torbada olmayacağı netleşti.
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık tarihinde Hamburg'ta gerçekleştirilecek. Kura çekiminin TRT 1 ekranında naklen ve şifresiz yayınlanması beklenirken kura saati ise henüz daha netleşmedi.
Galler'le deplasmanda oynadığı maçta 1 puanı alarak grubu lider olarak tamamlayan A Milli Takım, 2 Aralık'taki kura çekimine 2. torbadan girecek.
İşte 2024 Avrupa Şampiyonası kura çekimi için oluşacak torbalar:
1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya
2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya
3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya
4. TORBA: İtalya, Sırbistan, İsviçre ve Play-off'tan gelecek 3 takım
EURO 2024'E GİTMEYE HAK KAZANAN ÜLKELER
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Ev sahibi Almanya'yla birlikte 10 grupta ilk iki sırayı alan takımlar turnuvaya direkt katılım hakkı elde edecek.
Gruptan çıkmayı garantileyerek turnuvaya katılmaya hak kazanan Euro 2024 bileti alan ülkeler belli oldu.
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