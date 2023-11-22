Türkiye EURO 2024’te kaçıncı torbada? İşte A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri...

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık tarihinde Hamburg'ta gerçekleştirilecek. Kura çekiminin TRT 1 ekranında naklen ve şifresiz yayınlanması beklenirken kura saati ise henüz daha netleşmedi.