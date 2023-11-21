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3 ilde düğmeye basıldı! FETÖ'nün sınav farelerine operasyon

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Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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3 ilde düğmeye basıldı! FETÖ’nün sınav farelerine operasyon

Son dakika haberine göre 2014 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav sorularının, FETÖ/PDY üyeleri tarafından örgüt üyelerine dağıtılması ile ilgili soruşturmada, 10 şüphelinin yakalanması için 3 ilde operasyon başlatıldı.

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