Tunç Soyer’e Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel engeli! İzmir adaylığı için üzerini çizdiler...

Şükürer açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Seçimlere 6 ay kala yapılan anketlerle seçimlere 1 hafta kala yapılanlar arasında adaylar lehine çok ciddi farklılıklar oluşabilir. Siyasetin sıcağı içerisinde o kutuplaşma ortamı içerisinde adayların oyları giderek kendi taraftarlarının ve safların sıklaşması nedeniyle artar.

Sosyolojik bir vakadır ki bugün yapılacak bir anketle seçimden bir hafta önce yapılacak anket arasında fark olacaktır. Mesela, Tunç Bey lehine minimum 10 puanlık bir artış söz konusu olabilecektir. Bu çok açık bir gerçekliktir. Dolayısıyla an itibari ile yapılan anketlerde daha ziyade mevcut adaylara eleştirel bakılır. Tolerans daha azdır ve daha katı tutumlarla daha düşük oy oranları çıkabilir. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor.