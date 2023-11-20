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Tunç Soyer'e Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel engeli! İzmir adaylığı için üzerini çizdiler...

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Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Tunç Soyer’e Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel engeli! İzmir adaylığı için üzerini çizdiler...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından çizildi. Özel yaptığı açıklamada her il için anket yapılacağını belirtirken bu durum Soyer'i panikletti. Soyer konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yıllar sonra genel başkanlığı değişimcilerin ve Ekrem İmamoğlu'nun adayı Özgür Özel'e kaptırırken parti içinde bitmeyen bir kaos yaşanıyor.

TUNÇ SOYER'İN ÜZERİNE ÇİZİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, kendisine destek vermeyen belediye başkanlarının üzerini çizdi. Onlardan birisi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'di.

SOYER TUTUŞTU

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlarını aday olarak göstereceğini söyledi.

Ancak Tunç Soyer için tek kelime etmedi. Hatta İzmir'de anketlerin devam ettiğini dile getirdi. Bu durum, "İzmir'i alırım" diyen Tunç Soyer'i panikletti.

Yeni Asır'ın haberine göre Özel'in bu sözleri Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve yakın çevresini uykularından etti. Soyer'in yakın çevresi, "Bu dönemde yapılacak anketler doğru sonuç vermez" diyerek itiraz ettiği iddia edildi.

YAKIN ÇEVRESİNDE ANKET PANİĞİ VAR

İzmir iş dünyasında Soyer'e en yakın isimlerden biri olan Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer'den 'anket' konusunda çarpıcı açıklamalar geldi. Büyükşehir'in oluşturduğu İzmir Kalkınma Koordinasyon Kurulu eski Başkanı da Sıtkı Şükürer, bir gazetede kaleme aldığı köşe yazısında "Bugünden seçim anketi yapılmamalı" dedi.

Şükürer açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

Seçimlere 6 ay kala yapılan anketlerle seçimlere 1 hafta kala yapılanlar arasında adaylar lehine çok ciddi farklılıklar oluşabilir. Siyasetin sıcağı içerisinde o kutuplaşma ortamı içerisinde adayların oyları giderek kendi taraftarlarının ve safların sıklaşması nedeniyle artar.

Sosyolojik bir vakadır ki bugün yapılacak bir anketle seçimden bir hafta önce yapılacak anket arasında fark olacaktır. Mesela, Tunç Bey lehine minimum 10 puanlık bir artış söz konusu olabilecektir. Bu çok açık bir gerçekliktir. Dolayısıyla an itibari ile yapılan anketlerde daha ziyade mevcut adaylara eleştirel bakılır. Tolerans daha azdır ve daha katı tutumlarla daha düşük oy oranları çıkabilir. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU PLANLARI BOZDU

CHP'nin Mayıs ayındaki genel seçimlerde ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgi aldığını hatırlatan Şükürer, "Bu yenilginin getirdiği bir negatif rüzgar Kılıçdaroğlu'nu kurultayda genel başkanlıktan etti. Ve bağlı olarak an itibari ile baktığımızda, Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm il ve ilçelerde CHP'nin oyunda aşağıya doğru bir süzülme çıkıyor olması şaşırtıcı olmaz" dedi.

SOYER: VEFASIZLIK!

Bu arada CHP lideri Özgür Özel'in İzmir için anket yapacağı yönündeki açıklamaları Başkan Tunç Soyer'i de isyan ettirdi. Bir röportaj veren Soyer, "İzmir'de bir başkan arayışı vefasızlık değil mi?" sorusuna, "Onu bilemem. Yalnız ciddi olarak bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Türkiye'ye ve dünyaya örnek projeleri hayata geçirmiş biri olarak kamu vicdanının bu konuda doğru şekillenmesini bekliyorum. İzmir'e haksızlık yapılmasın diyorum" dedi.

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