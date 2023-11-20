Pençe Kilit bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe Kilit bölgesinde bir askerimizin şehit olduğu belirtildi. Diğer yandan yapılan açıklamada 5 teröristin de öldürüldüğü kaydedildi. İşte detaylar..
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, 1 askerin şehit olduğunu ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
5 DE TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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