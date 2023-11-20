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Green Card çekiliş tarihi belli oldu mu? dvprogram.state.gov Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Green Card son gelişmeler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2023
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Green Card çekiliş tarihi belli oldu mu? dvprogram.state.gov Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Green Card son gelişmeler...

Green Card çekiliş sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. ABD Yeşil Kart'ı elde etmeyi hedefleyenler, başvurularını 7 Kasım tarihine kadar tamamladılar. Green Card sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından dvprogram.state.gov adresinde duyurulacak. Peki Green Card çekiliş tarihi belli oldu mu?

Green Card çekiliş sonuçları için beklenen tarih netleşti. Yeşil Kart başvuru sonuçları 7 Kasım'da kapanmıştı. ABD vatandaşı olmayan bireylere ikamet ve çalışma izni sağlayan Green Card sonuçları 2024 yılında duyurulacak. Peki Green Card çekiliş tarihi belli oldu mu? Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Green Card son gelişmeler...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Yeşil Kart başvuru sonuç tarihi belli oldu. Takvime göre 2024 Green Card sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanabilecek.

2024 YEŞİL KART BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Çıkan sayfada yer alan uyarı sonrasında "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Continue linkine tıklandıktan sonra yeni bir link açılacak.

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