Green Card çekiliş tarihi belli oldu mu? dvprogram.state.gov Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Green Card son gelişmeler...
Green Card çekiliş sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. ABD Yeşil Kart'ı elde etmeyi hedefleyenler, başvurularını 7 Kasım tarihine kadar tamamladılar. Green Card sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından dvprogram.state.gov adresinde duyurulacak. Peki Green Card çekiliş tarihi belli oldu mu?
Green Card çekiliş sonuçları için beklenen tarih netleşti. Yeşil Kart başvuru sonuçları 7 Kasım'da kapanmıştı. ABD vatandaşı olmayan bireylere ikamet ve çalışma izni sağlayan Green Card sonuçları 2024 yılında duyurulacak. Peki Green Card çekiliş tarihi belli oldu mu? Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Green Card son gelişmeler...
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Yeşil Kart başvuru sonuç tarihi belli oldu. Takvime göre 2024 Green Card sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanabilecek.
2024 YEŞİL KART BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card başvuru sonuçlarına www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden ulaşılabilecek.
Çıkan sayfada yer alan uyarı sonrasında "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Continue linkine tıklandıktan sonra yeni bir link açılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ücretsiz doğal gaz uygulaması ne zaman bitecek, kaç ay geçerli? 25 metreküp doğal gaz ne kadar, kaç TL?
- Green Card çekiliş tarihi belli oldu mu? dvprogram.state.gov Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Green Card son gelişmeler...
- 195 maçta 41 gol ve 19 asistle göz kamaştırdı! Galatasaray'dan ortaya sürpriz isim! Tribünleri çılgına çevirecek
- Gelinim Mutfakta 20 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Yarın Karabük'te okullar tatil mi? 21 Kasım Salı Karabük'te okul var mı, tatil edildi mi? Son dakika Valilik açıklaması...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı okul var mı, tatil uzatıldı mı? ❄ Kar tatili olan iller listesi ve Valilik açıklamaları...
- 2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! O maddeler netleşiyor! Taşerona kadro, maaş zammı, 5 yıl erken emeklilik, 3600 ek gösterge...
- Balın sahte olduğunu ortaya çıkaran tek yöntem! Sahte ile gerçek arasındaki fark...
- DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Kasım 2023 AFAD Kandilli son depremler listesi...
- BINHO BORSA İŞLEM TARİHİ: 1000 Yatırımlar Holding ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı...
- Ekos borsada ne zaman işlem görecek? EKOS Teknoloji kaç lot verdi? Kasım 2023 halka arz sonuçları...
- ALES ne zaman açıklanır? ALES/3 sonuçları hangi tarihte açıklanacak? sonuc.osym.gov.tr