Green Card çekiliş tarihi belli oldu mu? dvprogram.state.gov Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ABD Green Card son gelişmeler...

Green Card çekiliş sonuçları için beklenen tarih netleşti. Yeşil Kart başvuru sonuçları 7 Kasım'da kapanmıştı. ABD vatandaşı olmayan bireylere ikamet ve çalışma izni sağlayan Green Card sonuçları 2024 yılında duyurulacak. Peki Green Card çekiliş tarihi belli oldu mu? Yeşil Kart başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Green Card son gelişmeler...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?