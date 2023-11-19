Kabine Toplantısı ne zaman, yarın saat kaçta? 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı yapılacak mı, gündem maddeleri neler?
Kabine Toplantısı tarihi, Türkiye'nin gündemi ve ekonomik gelişmeleriyle yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Özellikle faizsiz evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik gibi konular, toplantının gündeminde olup olmadığına dair önemli soruları beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, ekonomik politikalardaki değişiklikler, sosyal destekler ve iş güvenliği gibi konuları Kabine Toplantısı gündeminden öğrenmeyi amaçlıyorlar. Peki Kabine Toplantısı yapılacak mı, gündem maddeleri neler?
Kabine Toplantısı tarihi, Türkiye'nin gündemi ve ekonomik gelişmeleriyle yakından ilgilenen vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Özellikle faizsiz evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik gibi konular, toplantının gündeminde olup olmadığına dair önemli soruları beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, ekonomik politikalardaki değişiklikler, sosyal destekler ve iş güvenliği gibi konuları Kabine Toplantısı gündeminden öğrenmeyi amaçlıyorlar. Peki Kabine Toplantısı yapılacak mı, gündem maddeleri neler?
YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Başkan Erdoğan liderliğinde çok sayıda önemli konunun ele alınacağı yeni Kabine Toplantısı yarın yapılacak.
Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nın gündeminde, yeni yıl öncesi maaş zamlarının olacağı düşünülüyor.
ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ ZAMMI
Başkan Erdoğan, son olarak emekli zammı için 2024 yılı Ocak ayını işaret etmişti. Bunun yanı sıra milyonlarca çalışan ise asgari ücrete dikkat kesilmiş durumda.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının maaş zamlarıyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
EVLİLİK KREDİSİ, TAŞERONA KADRO
Bunun yanı sıra Kabine Toplantısı'nda evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
GAZZE'YE İNSANİ YARDIM
Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Gazze. Şu ana kadar 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım gönderen Türkiye, yardımların nasıl ulaştırılacağı konusunda da adımlar atacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Her Kabine gündeminde olduğu gibi bu Kabine'de de terörle mücadele ele alınacak.
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