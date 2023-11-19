Kabine Toplantısı ne zaman, yarın saat kaçta? 20 Kasım 2023 Kabine Toplantısı yapılacak mı, gündem maddeleri neler?

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Gazze. Şu ana kadar 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım gönderen Türkiye, yardımların nasıl ulaştırılacağı konusunda da adımlar atacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Her Kabine gündeminde olduğu gibi bu Kabine'de de terörle mücadele ele alınacak.