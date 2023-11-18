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Başkan Erdoğan'ın Almanya’da verdiği mesajlar Almanları kudurttu! Dünya basınında böyle yankı buldu

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretinde terör devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma sert bir dille tepkisini göstererek, ABD ve Batı'nın bu vahşete sessiz kalmasını eleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Berlin'den verdiği mesaj dünya basınında geniş yer buldu. Özellikle Alman basını Erdoğan'ın verdiği mesajı manşetine taşıdı. Basında yer alan ifadelere bakılınca Başkan Erdoğan'ın Almanların ayarı ile fena bir şekilde oynadığı gözler önüne serildi. Detayları A Haber Muhabiri Fatih Özyar aktardı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 18.11.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 17:04
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Başkan Erdoğan’ın Almanya’da verdiği mesajlar Almanları kudurttu! Dünya basınında böyle yankı buldu

Başkan Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Scholz ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak, amacımız; İsrail ve Filistinlilerin yan yana barış içinde yaşadığı, huzurun ve güvenin hâkim olduğu bir iklimin tesisidir. Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın temini için de herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, görüşmenin, ticari, siyasi, askerî ilişkiler boyutunun, özellikle de Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler ve son olarak İsrail-Filistin arasındaki gelişmeler boyutunun olacağını belirtti.

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Başkan Erdoğan’ın Almanya’da verdiği mesajlar Almanları kudurttu! Dünya basınında böyle yankı buldu

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada da açık ve net konuşacağım. Çünkü 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. 7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. Şu an itibarıyla malum 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür. Bunun yanında artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu. Şu anda yatıyorlar, kalkıyorlar, Hamas, Hamas, Hamas... Hamas'ın silah varlığı ve gücü ile acaba İsrail'in silah varlığı, gücü mukayese edilebilir mi? Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar. Bütün bunlarla beraber şu anda şu kadar mali destek verildiğinden bahsediliyor. Peki, Hamas'a böyle bir mali destek veriliyor mu? Böyle bir şey söz konusu mu? Hayır, böyle bir şey de yok. Filistin'in kendisine verilmesi gereken destekler de verilmiyor."

Başkan Erdoğan, bütün bu yokluklar içerisinde, ibadethanelerin, kiliselerin, hastanelerin vurulduğunu anımsattı.

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Başkan Erdoğan’ın Almanya’da verdiği mesajlar Almanları kudurttu! Dünya basınında böyle yankı buldu

"BİR BORÇLULUK PSİKOLOJİSİ İÇERİSİNDE İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞINI DEĞERLENDİRMEMEK GEREKİR"

Bütün bunların yanında hastanelerin vurulmasının, çocukların öldürülmesinin Tevrat'ta olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Tevrat'ta bunların hiçbirisi yoktur. Yapamazsın. İnsan hakları beyannamesinde yapamazsın. Ama burada görüldüğü gibi bu çocuklar nasıl vuruluyor? Hastanelerde bunlar nasıl öldürülüyor? Bunlar karşısında biz elimiz, kolumuz bağlı mı duracağız? Buna karşı hiç sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok çok farklıdır. Başbakanlığım döneminde ben ilk defa antisemitizm noktasında tavır koymuş bir liderim. Dünyada hiçbir başbakan bu tavrı koymamıştır. Ama ben koydum. Ta o zamanda. Bundan dolayı da kimseye borcumuz yok."

Başkan Erdoğan, bu seyahatte bütün bu konuları konuşacaklarını ancak konuşmaları gereken önemli bir meselenin, sorunun nasıl çözüleceği olduğunu dile getirdi.

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Başkan Erdoğan’ın Almanya’da verdiği mesajlar Almanları kudurttu! Dünya basınında böyle yankı buldu

"YILLARIN REHİNELERİ, TUTSAKLARI İSRAİL'İN ELİNDE"

İnsani ateşkese Türkiye'nin, Almanya'nın ne kadar katkıda bulunabileceğinin ve bu adımların nasıl atılacağının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buna var mıyız, yok muyuz? Bir hafta sonra Sayın Steinmeier, İsrail'e gidiyor. Kendisinden ricada bulundum. Dedim, siz bir taraftan tutun, bize düşen görev neyse biz de diğer taraftan tutalım. Önemli olan bu insani ateşkesi birlikte sağlayalım. Bu adımı eğer atar, böyle bir insani ateşkesi birlikte Almanya-Türkiye, diğerleri, sağlayabilirsek, bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkânı yakalarız. Rehinelerin takası deniliyor. Eyvallah, biz buna da varız. Fakat rehine dediğiniz zaman, rehine sayısı itibarıyla İsrail'deki rehinelerin sayısı nedir? Öbür tarafta, Hamas'ın veya Filistin'in elindeki rehinelerin sayısı nedir? Buna da baktığımız zaman katbekat fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var. Yılların rehineleri, tutsakları İsrail'in elinde. Bunu da görmemiz lazım. Bunu görmezsek bu da haksızlık olur. Biz bütün bunlara varız."

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Başkan Erdoğan’ın Almanya’da verdiği mesajlar Almanları kudurttu! Dünya basınında böyle yankı buldu

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GAZZE SÖZLERİ DÜNYA BASININDA NASIL YANKI BULDU?

Başkan Erdoğan'ın Berlin'den verdiği mesaj dünya basınında geniş yer buldu.

Detayları A Haber Muhabiri Fatih Özyar aktardı.

Özyar, "Başkan Erdoğan, Almanya ziyaretinde tarihi anlara imza attı. Bir anlamda da Almanya ayar verdi. Bu açıklamalar dünya basınında geniş yer buldu." dedi.