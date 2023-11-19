19 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2023
ABONE OL
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA