İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Uluslararası kartel yöneticilerinden Christijan PALIC Beşiktaş’ta yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Interpol tarafından uzun süredir mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin “Batı Balkan Kanadı” yöneticilerinden Christijan PALIC'in Beşiktaş'ta yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "İstanbul'da düzenlenen "KARTEL-3" Operasyonuyla, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin "Batı Balkan Kanadı" yöneticilerinden Christijan PALIC Beşiktaş'ta yakalandı." ifadelerini kullandı.
BAKAN YERLİKAYA'NIN PAYLAŞIMI
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Zehir Taciri Kartelin, Avrupa'da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika'dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika'daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi. Avrupa'da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından "Batı Balkan Kanadının" yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christijan Palic, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkartılan İnterpol'un Mavi Bülteniyle aranıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan Palic, KARTEL-3 operasyonuyla Beşiktaş'ta yakalandı" ifadelerini kullandı.
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