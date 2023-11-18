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Son dakika | Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2023 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
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Son dakika | Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi...Milli Türk Talebe Birliği Genel Kuruluna katılan Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

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