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Başkan Erdoğan'dan Sultan 2. Abdülhamid Han'ın türbesine ziyaret

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Giriş Tarihi: 18.11.2023 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
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Başkan Erdoğan’dan Sultan 2. Abdülhamid Han’ın türbesine ziyaret

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip  Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, İstanbul'da tertip edilen Milli Türk Talebe Birliği Genel Kuruluna katıldı.

Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret ettiği bildirildi.

Başkan Erdoğan, burada ecdada el açarak hayır duasında bulundu.

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