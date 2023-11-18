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Bakan Fahrettin Koca: Gazzeli 26 hastaya kanser teşhisi kondu

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Giriş Tarihi: 18.11.2023
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Bakan Fahrettin Koca: Gazzeli 26 hastaya kanser teşhisi kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Erdoğan’ın talimatı üzerine Türkiye'ye getirilen Gazzeli 27 hastanın 26'sına kanser teşhisi konduğunu, tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Bakan Koca, hastaların hangi kanser türünü taşıdığını da bildirdi. İşte o paylaşım…

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Gazzeli 27 hastanın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde süren tedavilerinden görüntü paylaştı.

Hastaların sağlık durumları hakkında bilgi veren Koca, 27 hastanın teşhislerinin kesinleştiğini, tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Hastaların 26'sına kanser teşhisi kondu. Aralarında 12 kadın ve 18 yaşından küçük 2 kişi var. 18 yaşından küçük hastalardan birinde yumuşak doku kanseri, diğerinde ise genetik bir kan hastalığı tespit edildi.

Erişkin hastalarımızın 8'inde meme kanseri, 4'ünde ileri evre akciğer kanseri, 3'ünde yumuşak doku kanseri, 2'sinde kalın bağırsak kanseri, 1'inde safra yolları kanseri, 1'inde mesane kanseri, 1'inde böbrek kanseri, 1'inde mide kanseri, 1'inde lenf kanseri, 1'inde lösemi, 1'inde cilt kanseri ve 1 beyin kanseri tanısı mevcuttur.

Gazzeli hastalarımızın tetkik ve tedavi süreçleri, Ankara Bilkent Şehir Hastanemizde devam etmektedir. Bu süreçler, alanlarında uzman doktorlarımız tarafından yürütülmektedir. İki hastamız, diğer bazı hastalıkları da göz önünde bulundurularak, yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulmaktadır" dedi.

Başkan Erdoğan’dan Gazzeli hastalara ziyaret

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