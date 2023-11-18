Bakan Fahrettin Koca: Gazzeli 26 hastaya kanser teşhisi kondu

Gazzeli hastalarımızın tetkik ve tedavi süreçleri, Ankara Bilkent Şehir Hastanemizde devam etmektedir. Bu süreçler, alanlarında uzman doktorlarımız tarafından yürütülmektedir. İki hastamız, diğer bazı hastalıkları da göz önünde bulundurularak, yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulmaktadır" dedi.

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