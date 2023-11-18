Bakan Fahrettin Koca: Gazzeli 26 hastaya kanser teşhisi kondu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Erdoğan’ın talimatı üzerine Türkiye'ye getirilen Gazzeli 27 hastanın 26'sına kanser teşhisi konduğunu, tedavilerinin devam ettiğini açıkladı. Bakan Koca, hastaların hangi kanser türünü taşıdığını da bildirdi. İşte o paylaşım…
Bakan Koca, sosyal medya hesabından Gazzeli 27 hastanın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde süren tedavilerinden görüntü paylaştı.
Hastaların sağlık durumları hakkında bilgi veren Koca, 27 hastanın teşhislerinin kesinleştiğini, tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Hastaların 26'sına kanser teşhisi kondu. Aralarında 12 kadın ve 18 yaşından küçük 2 kişi var. 18 yaşından küçük hastalardan birinde yumuşak doku kanseri, diğerinde ise genetik bir kan hastalığı tespit edildi.
Erişkin hastalarımızın 8'inde meme kanseri, 4'ünde ileri evre akciğer kanseri, 3'ünde yumuşak doku kanseri, 2'sinde kalın bağırsak kanseri, 1'inde safra yolları kanseri, 1'inde mesane kanseri, 1'inde böbrek kanseri, 1'inde mide kanseri, 1'inde lenf kanseri, 1'inde lösemi, 1'inde cilt kanseri ve 1 beyin kanseri tanısı mevcuttur.
Gazzeli hastalarımızın tetkik ve tedavi süreçleri, Ankara Bilkent Şehir Hastanemizde devam etmektedir. Bu süreçler, alanlarında uzman doktorlarımız tarafından yürütülmektedir. İki hastamız, diğer bazı hastalıkları da göz önünde bulundurularak, yoğun bakım ünitesinde yakın takip altında tutulmaktadır" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray yeni Angelino'sunu buldu! 21 gol 34 asist: Tam 10 milyar euro...
- THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?
- Memur maaşına %52.47 zam: En düşük maaş 34.744 TL’ye yükselecek! Yeni maaşlar A'dan Z'ye hesaplandı! Öğretmen, Polis, Avukat, Hemşire…
- Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?
- KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?
- Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni
- 96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…
- Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...
- Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro'su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer
- Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…
- Emekliye %39.62 zamla yeni maaşlar şekillendi! SGK-SSK, Bağkur'lunun %5'lik ek iyileştirmeli hesabı netleşti! 7.500 TL'lik maaş+15'lik Refah Payı detayı...
- 1000 Yatırımlar Holding işlem tarihi 2023: 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı!