CHP iyice zıvanadan çıktı! Gençlik Kolları Başkanı'na "istifa" dayağı

Kahriman, "Dükkanda otururken 2 tane şahıs geldi. 'Başkanın selamını getirdik' dedi. Yeni Gençlik Kolları Başkanı seçilmiş. Hayırlı olsun dedim. Ben de Hasanoğlan bölgesinin eski Gençlik Kolları Başkanıyım. Partiden istifa edip Türkiye İşçi Partisini getirdik Elmadağ'a. Ben de o sebeple hayırlı olsun ziyaretine geldiler zannettim. Neden CHP'den istifa ettiğimi sordu, sosyal medyada Belediye Başkan'ını neden eleştirdiğimi sordu. Ondan sonra kavga çıktı. Tam şahısları dükkandan çıkartırken arkada iki kişi daha bekliyormuş. Onlar da girdi içeriye ve dört kişi beraber bana saldırdı. Dışarı çıktık tam kaçarlarken yakaladım. Sonrasında ben burada düşüyorum. Onlar da karşı dükkanın önündeki sopaları alıp beni bir de sopalarla darp ettiler. Emniyet güçlerine bildirdik olanları, şikayetçi olduk" açıklamasında bulundu.

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