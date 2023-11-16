Borsa günü yükselişle tamamladı!

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,32 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

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