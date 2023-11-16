Borsa günü yükselişle tamamladı!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazanarak 7.780,68 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazanarak 7.780,68 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 75,7 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,92, holding endeksi ise yüzde 1,27 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,32 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
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