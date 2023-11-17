Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Yeni durak Almanya! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze diplomasisini sürdürüyor. Bu kapsamda Ankara-Berlin hattında önemli bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile başkent Berlin'de bir araya gelecek ve Başbakanlık'ta görüşecek. İki lider, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra bölgesel konuları ele alacak.

ERDOĞAN'IN ALMAN MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler de değerlendirilecek.