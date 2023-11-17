AK Parti’de yerel seçim hazırlığı! 81 ile özel slogan hazırlanacak: Yeniden İstanbul





STRATEJİ EKİPLERİ KURULUYOR

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın öncelikli hedefi 31 Büyükşehir Belediyesini kazanmak oldu. İttifak çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti ve MHP heyetleri başta Ankara İstanbul olmak üzere büyükşehirleri kazanmak için strateji ekiplerini oluşturmaya başladı.