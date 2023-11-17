AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! 81 ile özel slogan hazırlanacak: Yeniden İstanbul
AK Parti, yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi için anketlerden STK'lar ile görüşmelere kadar kapsamlı bir çalışma yürütüyor. AK Parti, belediye başkan aday adayları için ilk sloganını "Türkiye yüzü şehirler için hazır, kararlıyız" olarak belirledi. Ayrıca 81 ile özel sloganlar da hazırlanacak. Bu kapsamda İstanbul için "Yeniden İstanbul" sloganı ön plana çıktı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda teşkilat Başkanlığı tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen il başkanları kampı değerlendirildi. Kamp çerçevesinde teşkilatın talep ve önerileri rapor halinde Başkan Erdoğan'a sunuldu.
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından hazırlanan kampanya sunumu Başkan Erdoğan'a teslim edildi. Hazırlanan sunumda, mevcut belediyelerin eksiklikleri, belediye başkanlarının artıları ve eksileri, illerdeki sorunlar ve mevcut başkanların anket çalışmaları yer aldı.
Büyükşehirlerde bulunan ilçelerdeki toplumsal sorunlarda sürekli gözden geçiriliyor. Bu sorunlar arasında başıboş köpekler, çöp, altyapı ve ulaşım gibi başlıklarda öne çıkıyor.
STRATEJİ EKİPLERİ KURULUYOR
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın öncelikli hedefi 31 Büyükşehir Belediyesini kazanmak oldu. İttifak çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti ve MHP heyetleri başta Ankara İstanbul olmak üzere büyükşehirleri kazanmak için strateji ekiplerini oluşturmaya başladı.
Parti genel merkezindeki toplantıda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.
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