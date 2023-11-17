AK Parti’de yerel seçim seferberliği! Başkan Erdoğan liste üzerinde çalışıyor

Genel seçimlerin ardından Başkan Erdoğan talimat vermiş, AK Parti teşkilatı yerel seçim çalışmaları için kolları sıvamıştı. Tarih yaklaştıkça süreç hızlandı. Çok sıkı bir çalışma yürütülüyor. Çarşamba günü grup toplantısında kürsüye çıkan Erdoğan da, bu konuya geniş yer ayırdı. Yerel seçim yol haritası ile ilgili bilgi verdi ve "Hedefimiz, muhalefetteki belediyeleri geri almak!" dedi. Peki nasıl bir rota izlenecek? Anket ve temayül yoklaması için hummalı bir hazırlık içinde AK Parti...

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