HDP'li Sezai Temelli’den TBMM'de TSK'ya alçak iftira
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken terör sevici HDP'li Milletvekili Sezai Temelli, büyük bir provokasyona girişerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) alçakça ithamlarda bulundu.
HDP'li Temelli, Türkiye'nin eli kanlı terör örgütüne karşı, kendi güvenliğini sağlamak için düzenlediği sınır ötesi operasyonlara "sınır ötesi işgal girişimi" dedi.
KİMYASAL SİLAH YALANINI TEKRARLADI
Temelli kan donduran yalan ve alçak iftiralarda hızını alamayıp TSK'nın kimyasal ve nükleer silah kullandığını ima etti.
AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkileri üzerine Temelli, "Göz yaşartıcı bomba da kimyasal silah" gibi garip bir savunma yaptı.
MEHMET MUŞ, TEMELLİ'YE AĞZININ PAYINI VERDİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hem kendi anayasasından hem de uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını kullandığını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin, TBMM'nin görevlendirmesinin ardından tezkerelerle meşru haklarını kullandığının altını çizen Muş, "Bunu da uluslararası hukuktan aldığı güçle yapıyor. Türkiye, sınırlarında ne DEAŞ ne de PKK ve YPG istiyor. Türkiye'nin güneyi, Suriye'nin kuzeyinde bir DEAŞ terör örgütü vardı. Oradaki insanlar yerlerinden edildi ve emperyalist ABD tarafından silahlandırılan PKK, YPG'ye teslim edildi. Türkiye de DEAŞ'ı oradan püskürttükten sonra aynı müdahaleyi PKK, YPG terör örgütlerine de yapmaktadır." diye konuştu.
Muş, Temelli'nin TSK'nın silah kullanımıyla ilgili iddialarına tepki göstererek, "Kaynağı belirsiz, televizyonda birisi bir şey söyledi diye bunun üzerinden topyekun bir şekilde TSK'yı ya da ülkemizi töhmet altında bırakacak ifadelerden lütfen sakınalım. Sayın Temelli siz bir akademisyensiniz, dolayısıyla referans kaynaklarınızın ayaklarının yere basması gerekir." dedi.
DAHA ÖNCE DE TSK'YI KALLEŞÇE HEDEF ALMIŞTI
HDP Milletvekili Sezai Temelli, PKK terör örgütüne ait kanalına çıkarak alçak iftiralarla Türk ordusunu hedef almıştı.
Temelli, "Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan'ıdır" ifadelerine yer vermişti.
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