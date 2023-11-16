AK Parti’de yerel seçim seferberliği! Türkiye’nin adayları belirleniyor



ANKETLER DÜZENLENİYOR

AK Parti, il, ilçe, büyükşehir belediye başkanlarının tümü ile ilgili memnuniyet anketleri düzenledi. 10 anket yaptırılan iller de bulunuyor. Bu yöntemle mevcut belediye başkanlarına halkın bakışı, memnun olup olmadıkları tespit ediliyor. Ayrıca o yörede öne çıkan yeni isimler olup olmadığı da belirlenmeye çalışılıyor.