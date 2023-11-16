AK Parti'de yerel seçim seferberliği! Türkiye'nin adayları belirleniyor
AK Parti, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi için anketlerden STK'lar ile görüşmelere kadar kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Hedef, halkın seveceği, gönül rahatlığı ile oy verebileceği adayları bulmak, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere CHP'deki büyükşehir belediyelerini kazanmak olarak belirlendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AK Parti'de yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarının belirlenmesi için yürütülen çalışmalar şöyle:
ANKETLER DÜZENLENİYOR
AK Parti, il, ilçe, büyükşehir belediye başkanlarının tümü ile ilgili memnuniyet anketleri düzenledi. 10 anket yaptırılan iller de bulunuyor. Bu yöntemle mevcut belediye başkanlarına halkın bakışı, memnun olup olmadıkları tespit ediliyor. Ayrıca o yörede öne çıkan yeni isimler olup olmadığı da belirlenmeye çalışılıyor.
150 BİN KİŞİ İLE TEMAYÜL
150 bin teşkilat mensubunun katılımı ile temayül yoklaması yapılacak. Burada partililere "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz" diye sorulacak. Böylece teşkilatların mevcut başkan ve yeni adaylar ile ilgili görüşmeleri alınmış olacak.
KANAAT ÖNDERLERİ VE STK'LAR
Türkiye genelinde AK Parti teşkilatları kanaat önderleri, STK'ların görüşlerini de alıyor. O bölgede öne çıkan isimler tespit edilmeye çalışılıyor. Aynı zamanda milletvekilleri ile de görüşülüyor.
VERİLER HAVUZDA TOPLANACAK
Tüm bunlar bir havuzda toplanacak. Başkan Erdoğan bu verileri de dikkate alarak belediye başkan adaylarını belirleyecek.
ÜÇ DÖNEM KURALI
İstanbul'un ilçeleri başta olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda üç dönemlik belediye başkanı bulunuyor. Bunların büyük bölümünün değiştirilmesi bekleniyor.
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