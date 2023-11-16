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Son dakika | 15 Temmuz'dan sonra TSK'da FETÖ temizliği! Bakan Güler son durumu açıkladı: 23 bin 971 şahıs ihraç edildi

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Giriş Tarihi: 16.11.2023 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
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Son dakika | 15 Temmuz’dan sonra TSK’da FETÖ temizliği! Bakan Güler son durumu açıkladı: 23 bin 971 şahıs ihraç edildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler burada yaptığı açıklamalada "15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 23 bin 971 şahıs ihraç edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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