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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı

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Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan Operasyonu kapsamında 82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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