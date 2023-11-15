İlaç çetesinin akılalmaz tuzağı! Doktorun şifresini çalıp soygun yapmışlar! İşte akıllara durgunluk veren olay

İstanbul, Antalya ve Kocaeli başta olmak üzere, şüphelilere denetime tabii olduğu halde yüklü miktarda ilacı sürekli ve yoğun şekilde temin eden eczaneler bulunduğu belirlendi.

DOKTORUN MASASINA GEÇİP KENDİLERİ DE REÇETE YAZMIŞ

Şüphelilerin, gittikleri bazı hastanelerde, hekimlerin e-imzasını çalmadıkları ancak bahane ile masasına geçerek doktorun token cihazının takılı olduğu bilgisayardan bizzat reçete yazdıkları belirlenmiştir.