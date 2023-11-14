14 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Narkogüç Operasyonları devam ediyor! Berge Torre isimli kuru yük gemisinde ele geçirildi | Bakın nereye saklamışlar

Narkogüç Operasyonları devam ediyor! Berge Torre isimli kuru yük gemisinde ele geçirildi | Bakın nereye saklamışlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
ABONE OL
Narkogüç Operasyonları devam ediyor! Berge Torre isimli kuru yük gemisinde ele geçirildi | Bakın nereye saklamışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 51 Kilo 750 Gr kokain ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı BERGE TORRE isimli Kuru Yük Gemisinde 51 Kilo 750 Gr kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüpheli şahsın ifadeleri alınıyor.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. LİMANLARIMIZ YAKIN TAKİBİMİZDE

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezin Adana Yumurtalık Açıklarında Demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç Operasyonu düzenlendi.

Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram Kokain ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve Mersin Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin

ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA ZEHİR TACİRLERİNE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK. LİMANLARIMIZI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Geminin çapa zincir boşluğunda bulundu GEMİNİN ÇAPA ZİNCİR BOŞLUĞUNDA BULUNDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA