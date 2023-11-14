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Kemal Kılıçdaroğlu intikam peşinde! Ofise kim para pompalıyor? Fatih Altaylı'dan bomba iddia: Kemal Bey yerel seçimlerde...

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Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu intikam peşinde! Ofise kim para pompalıyor? Fatih Altaylı’dan bomba iddia: Kemal Bey yerel seçimlerde...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra büyük bir hezimet alan CHP'de o günden bu yana süre gelen kaos CHP Kurultayına taşınmıştı. 13 yıllık genel başkanlık koltuğunu Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıdaroğlu'nun ofis açma hamlesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Baba ve oğullar arasında yaşanan ihanet dolu kavganın ardından, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan intikam alacağı kulisleri dolanmaya başladı. Soner Yalçın Kılıçdaroğlu'na 'kurnaz' diyerek Ekrem İmamoğlu aleyhinde çalışacağını söyledi. Fatih Altaylı ise, "CHP'yi karıştıracak. Yerel seçimlerin kazanılmaması için uğraşacak" ifadelerini kullandı. Altaylı'nın bir diğer dikkat çektiği konu ise ofisin neden tutulduğuna yönelik oldu. Altaylı "Çankaya’da bir ofis kiralayacaksın. Burayı dayayıp döşeyeceksin. Sekreterya, gelen-giden, çay, kahve. Birinin bu çarkı döndürüyor, para pompalıyor olması lazım. Eğer öyleyse orada bir numara vardır” şeklinde konuştu.

14 ve 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında tarihi hezimetten kurtulamayan CHP'de sular durulmuyor.

13 yıllık CHP Genel Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e kaptıran Kılıçdaroğlu, "Şimdilik hoşçakalın" diyerek tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu söz siyaset kulislerinde çokça tartışılırken; CHP'de kavganın bitmediği gözler önüne serildi.

BAY KEMAL İNTİKAM YEMİNİNİ ETTİ!

Genel Başkanlık hegomonyası sona eren Kılıçdaroğlu'nun Çankaya'da ofis açması birçok yorumu da beraberinde getirdi. Ankara kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye adadığına dair yorumlar bile yapıldı.

Hatta CHP'nin fonladığı Soner Yalçın, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kurnaz' ifadesini kullanarak Kılıçdaroğlu ve yakınlarının CHP'yi tekrar eke geçirme hırsında olduğunu söyledİ.

CHP YANDAŞINDAN BOMBA İDDİA! PARTİ KARIŞIYOR MU?

Bir diğer iddia ise CHP yandaşı Fatih Altaylı'dan geldi.

Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun ofis açmasının en büyük nedeninin parti içini karıştırmak olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nu ikna eden bir kadro olduğunu söyleyen Altaylı, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na ikna eden kadro bugün yine ki 'Kemal Bey Özgür Özel bu işi doğru düzgün götüremez. Siz bir ofis açın. Sizden başka bu partiyi toparlayacak kimse yok. Yarın öbür gün Özgür Özel çuvallarsa siz orada hazır olun. Bu parti sizin partiniz, bırakıp gidemezsiniz. Siz bu ofiste CHP'ye de bir yandan yön vermeye devam edin' demişlerdir. Bundan emin olabilirsin çünkü yalakalık bunu gerektirir. Bunlar aynı zamanda başka amaçlara da hizmet edenlerdir. Kemal Bey de buna inanmış olabilir. Ya da Kemal Bey de zaten böyle düşünüyor olabilir" dedi.

"KEMAL BEY YEREL SEÇİMLERDE..."

Altaylı, "Kemal Bey'in kafasından ne geçtiğini anlamak çok kolay değil. Poker Face hali var Kemal Bey'de. Oradan CHP'ye etki etmek, CHP'yi karıştırmak, CHP'nin içinde farklı odaklar yaratmak ve CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olmasını sağlamak için oradan devreye girecek olabilir" ifadelerini kullandı.

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