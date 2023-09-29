CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tan 4.1 milyarlık tweet! Ekrem İmamoğlu’nun ihale kıyağına diyeti böyle ödüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin adrese teslim ihaleleri yeni dönemde de devam ediyor. 2019-2023 yılları arasında maliyeti 4 milyar 178 milyon 722 bin 868 TL olan İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiği ortaya çıktı.