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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan 4.1 milyarlık tweet! Ekrem İmamoğlu'nun ihale kıyağına diyeti böyle ödüyor
Mayıs ayında gerçekleştirilen seçim sonrası CHP'de değişim çağrısı başlatan ancak istediğini alayaman ve partisinde darbe üstüne darbe yiyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan geldi. İETT bakım ve onarım ihalelerini 19 ayrı ihaleyle toplam 4.1 milyar liraya alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin Mali Müşaviri olan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İmamoğlu'nun yüzde 63-64 puanla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğini iddia eden bir anket sonucu paylaştı. Karabat'ın tweeti 4 milyarlık ihalenin karşılığı yorumlarına yol açtı.