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Haberler Galeri CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan 4.1 milyarlık tweet! Ekrem İmamoğlu'nun ihale kıyağına diyeti böyle ödüyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan 4.1 milyarlık tweet! Ekrem İmamoğlu'nun ihale kıyağına diyeti böyle ödüyor

Mayıs ayında gerçekleştirilen seçim sonrası CHP'de değişim çağrısı başlatan ancak istediğini alayaman ve partisinde darbe üstüne darbe yiyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan geldi. İETT bakım ve onarım ihalelerini 19 ayrı ihaleyle toplam 4.1 milyar liraya alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin Mali Müşaviri olan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İmamoğlu'nun yüzde 63-64 puanla yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçileceğini iddia eden bir anket sonucu paylaştı. Karabat'ın tweeti 4 milyarlık ihalenin karşılığı yorumlarına yol açtı.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.09.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 06:56
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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tan 4.1 milyarlık tweet! Ekrem İmamoğlu’nun ihale kıyağına diyeti böyle ödüyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat önceki gün sosyal medya hesabından "Metropoll Başkanı Özer Sencar: Bu pazar seçim olsa Ekrem İmamoğlu yeniden Belediye Başkanlığına aday olsa oy verir misiniz dediğimizde yüzde 63-64 puanla Ekrem İmamoğlu'nun tekrar kazanacağını görüyoruz" paylaşımında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tan 4.1 milyarlık tweet! Ekrem İmamoğlu’nun ihale kıyağına diyeti böyle ödüyor

Karabat'ın sosyal medya paylaşımının altından büyük kazanç olduğu ortaya çıktı. Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin 2019-2022 yılları arasında aldığı 19 ihale ile 4.1 milyar TL kazanç elde etti.

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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tan 4.1 milyarlık tweet! Ekrem İmamoğlu’nun ihale kıyağına diyeti böyle ödüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin adrese teslim ihaleleri yeni dönemde de devam ediyor. 2019-2023 yılları arasında maliyeti 4 milyar 178 milyon 722 bin 868 TL olan İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiği ortaya çıktı.

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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tan 4.1 milyarlık tweet! Ekrem İmamoğlu’nun ihale kıyağına diyeti böyle ödüyor

ASLAN PAYI KARABAT'IN İLİŞKİLİ OLDUĞU FİRMANIN

Daha önce Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK uzmanlarınca yapılan incelemede İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde İETT tarafından 2019-2021 yıllarında toplam 44 araç bakım ihalesi yapıldığı, bu ihalelerin 30'unun pazarlık usulü ile verildiğini tespit edilmişti.

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CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’tan 4.1 milyarlık tweet! Ekrem İmamoğlu’nun ihale kıyağına diyeti böyle ödüyor

İETT Bakım ve Onarım ihalelerinden en fazla payı ise CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlenmişti.