Burdur deprem son dakika! Antalya, Afyon, Muğla, Denizli...13 Kasım 2023 deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi...
AFAD verilerine göre, Burdur'da bugün meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. AFAD'ın sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldüğü belirtildi.
Burdur deprem son dakika! "Burdur'da deprem mi oldu son dakika?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ülkemizde yaşanan depremler AFAD Kandilli tarafından paylaşılıyor. Peki az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
AFAD SON DAKİKA DUYURDU!
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 08.28'de Burdur'un Yeşilova ilçesinde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 şiddetinde deprem meydana geldiği anımsatılarak, depremle ilgili şu ana kadar iletilen olumsuz bir ihbar bulunmadığı bildirildi.
⚠️ #DEPREM
🚨 Büyüklük: 4.4
❗️ Derinlik: 13.23 km
🗓 Tarih: 13.11.2023
⏰ Saat: 08:28:27
📍 Merkez Üssü: Yeşilova (Burdur)
🔭 Kaynak: AFAD
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 2023
DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ!
Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe yol açan deprem Isparta başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
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