Burdur deprem son dakika! Antalya, Afyon, Muğla, Denizli...13 Kasım 2023 deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi...

AFAD SON DAKİKA DUYURDU!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 08.28'de Burdur'un Yeşilova ilçesinde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Burdur'un Yeşilova ilçesi olan 4,4 şiddetinde deprem meydana geldiği anımsatılarak, depremle ilgili şu ana kadar iletilen olumsuz bir ihbar bulunmadığı bildirildi.