Kabine Toplantısı ne zaman? 13 Kasım bugün Kabine Toplantısı var mı, yok mu? Gündemdeki konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın tarihi her hafta başında merak konusu oluyor. 15 günde bir düzenlenen toplantı ile ilgili vatandaşlar, "Bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, var mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte toplantıya dair önemli detaylar...