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Kabine Toplantısı ne zaman? 13 Kasım bugün Kabine Toplantısı var mı, yok mu? Gündemdeki konular...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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Kabine Toplantısı ne zaman? 13 Kasım bugün Kabine Toplantısı var mı, yok mu? Gündemdeki konular...

"13 Kasım Pazartesi Kabine Toplantısı yapılacak mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni Kabine tarihi, hafta sonundan itibaren araştırılmaya başladı. Her toplantı ardından alınan yeni kararlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki, bugün Kabine var mı, yok mu? İşte, konuya ilişkin detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın tarihi her hafta başında merak konusu oluyor. 15 günde bir düzenlenen toplantı ile ilgili vatandaşlar, "Bugün Kabine Toplantısı yapılacak mı, var mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte toplantıya dair önemli detaylar...

13 KASIM KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

En son 31 Ekim tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu için Cumhurbaşkanlığı programı kontrol ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı son olarak 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti. Bu nedenle 13 Kasım Pazartesi toplantı bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı programı henüz belli olmadı.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Memur emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro gibi birçok konuda detayların Kabine ile belli olması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

➡Emekliye 5 bin TL ek ödeme

➡Aile ve Gençlik Bankası için kanun teklifi

➡Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı

➡Öğrencilere ücretsiz 10 GB internet

➡Genç kart projesi

➡Yeni KYK burs ve kredi ücretleri

➡İkramiye ödeme tarihleri

➡Enflasyonla mücadele

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