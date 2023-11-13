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Ankara'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

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Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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Ankara’da FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon

Son dakika haberine göre Ankara'da FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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