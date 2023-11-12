Son dakika: İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’ın bomba uzmanı yakalandı

BOMBA DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon yapılan iki adreste gerçekleştirilen aramada, içerisinde sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre ekipmanı, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.