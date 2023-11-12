Son dakika: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaparak örgüt mensuplarına patlayıcı yapımı eğitimi verdiği iddia edilen ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı tutuklandı. Zanlının evindeki aramada içerisinde sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır halde bomba düzeneği ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde DEAŞ'ın Irak'taki yapılanmasında el yapımı patlayıcı uzmanı ve üst düzey görevlerde bulunduğu belirlenen A.J.A'nın İstanbul'da bulunduğu belirlendi.
DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı ve örgüt mensuplarına patlayıcı yapımı eğitimi verdiği belirlenen şüpheli, Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
BOMBA DÜZENEKLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon yapılan iki adreste gerçekleştirilen aramada, içerisinde sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre ekipmanı, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanan A.J.A, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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