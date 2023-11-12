Terör örgütü DEAŞ'ın bomba uzmanı İstanbul'da yakalandı

DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı ve örgüt mensuplarına patlayıcı yapımı eğitimi verdiği belirlenen şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. Zanlının evindeki aramada içerisinde sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır halde bomba düzeneği ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

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