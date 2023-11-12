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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'de: Gece görüşlü elektrooptik kuleler inşa ediyoruz

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Giriş Tarihi: 12.11.2023 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber’de: Gece görüşlü elektrooptik kuleler inşa ediyoruz

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Gece görüşlü elektrooptik kuleler inşa ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İran sınırında incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından derlenenler:

Geldiğimiz ilk günden beri Türkiye'nin huzuru diyoruz. İçişleri ailesi olarak gece gündüz demeden bütün arkadaşlarımızla 600 bin arkadaşımızla kara vatanda mavi vatanda siber vatanda canhıraş bir şekilde çalışıyoruz. Aziz milletimiz için gayret gösteriyoruz. Onların da hep desteğinin dualarının da bizimle olduğunu biliyoruz.

Bugün Doğu Beyazıt ilçemizde Türkiye'nin dördüncü büyük kara kapısı Gürbulak'taydık. Orada Gümrük Bölge Müdürlüğümüz, Jandarmamız, Emniyetimiz, Göç Müdürlüğümüz, Hudut Birliklerimizin sunumlarını aldık. Değerlendirmelerini aldık. Güzel bir toplantı oldu ve oradan helikopterle bulunduğumuz 5. Hudut Tugayımıza bağlı Gökay Hudut Taburundayız. Güzel bir yer hava da bugün şansımıza gayet güzel.

Bu İran hudutundaki sınır duvarlarımız bunların kontrolünü yapıyoruz. Çünkü hudut birliklerimiz Savunma Bakanlığıma bağlı emrindeki bütün hudut birliklerimiz gece gündüz demeden mükkemmel hizmet veriyorlar. Başta kaçak göçmenleri geçtirmeme noktasında gerçekten taktire şayan bir hizmet veriyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak da biz Göç İdarei Başkanlığı uktesinde bu hudut duvarlarının yapımı buradaki karşı tepede görülüyor Türkiye'de 341 elektooptik kuleler var gece görüş radar sistemi gündüz kamera sistemi bunların kaydı en ufak harekete karşı duyarlı olan sensörler ve güvenlik yollarımız var.

18 BİN 500 KAÇAK GÖÇMEN ENGELLENDİ

Hudut Birliklerimiz kahramanca sınırlarımızı bekliyor kara sınırlarımızı. Büyük bir gayretle yapılan bir hizmet bu. Sadece Gökay Hudut taburu yıl başından bu yana 18 bin 500 bu duvarın İran tarafından bize gelmek isteyen kaçak göçmenleri engellediğini biliyoruz.

ARKASINDA JÖH VE PÖH DURUYOR

Gece de görüyoruz öyle güzel görüyoruz ki en ufak bir hareketi görüyoruz. Duvarın Türkiye tarafında JÖH orada duruyor. Onun da arkasında PÖH duruyor. Biz bir takımız. Devlet millet el ele düzensiz göç ile ilgili hudutlarımızdan hiç kimseyi geçirmemekte kararlıyız.

Şu an geri gönderme merkezlerimizde 26 bin henüz deport edilmemiş deport süreci işleyen yabancılar var. Bunların tahlillerini Göç İdaresi Başkanlığımız bana verdi. Orada şunu görüyoruz hudut birliklerimizin vermiş oldukları hizmet o kadar keskin ve mükemmel hale gelmiş kibu 26 bin kaçak göçmen içerisinde yüzde 5 civarında bile değli artık. Önceden böyle değildi bu rakamlar.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla mücadeleye devam. Büyük ve güçlü Türkiye idealimiz var.

Bakan Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar BAKAN YERLİKAYA'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

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