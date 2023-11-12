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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 12.11.2023 16:34
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Gece görüşlü elektrooptik kuleler inşa ediyoruz" dedi.
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Bakan Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar
Bakan Yerlikaya'dan A Haber'e özel açıklamalar
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