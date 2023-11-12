Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! Gazze için yapılan yardımlarının en büyüğü Mısır’a varıyor
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivillere yönelik katliamı durmak bilmezken, bölgede ateşkes ve diplomasi temasını ilk günden beri sürdüren Türkiye'den mazlumlara yardım eli gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerde İzmir'den Gazze için gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan gemiye yönelik, "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır’a varıyor.” dedi.
İzmir Alsancak Limanı'na demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yüklenmişti.
Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere, hareket etmişti.
TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE YARDIM ELİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen yardım gemisiyle ilgili paylaştığı bilgide şu ifadeleri kullanmıştı:
Koca sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü yola çıktı Gazze'deki hasta ve yaralı kardeşlerimizin acılarını bir nebze de olsa hafifletme amacıyla Mısır Sağlık Bakanı ve yetkililerle yakın iş birliği çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bilindiği üzere, daha önce ilaç, tıbbi sarf malzemesi, tıbbi cihaz ve jeneratörlerden oluşan 8 kargo uçağımız Mısır'ın El Ariş Havalimanına ulaşmıştı. Bugün itibarıyla ise Mısır Sağlık Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Khaled Abdel Ghaffar'ın yoğun gayretleri neticesinde Türkiye'den gönderecek olduğumuz toplam 51 konteyner tıbbi malzeme ve jeneratörle 20 tam donanımlı ambulansın gemi yoluyla sevkiyatı için gerekli izinler alınmış, malzemeler İzmir'in Alsancak Limanından gemiye yüklenerek yola çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığımız koordinasyonunda organize edilen bu yardım gemisinin Cumartesi günü El-Ariş Limanına varması beklenmektedir. Gönderilecek sağlık yardım malzemeleri içinde, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı konstrüksiyonlu tip ağır iklim sahra hastanesi ile tam donanımlı şişirilebilir tip sahra hastaneleri ve bu hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri yer almaktadır. Bunların yanı sıra tam donanımlı 20 ambulans ve UMKE araçları ile sağlık tesislerine enerji desteği sağlamak için jeneratörler de gönderilecek malzemeler arasında yer almaktadır. Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerekli koordinasyon çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu sahra hastaneleri ve ambulansların, mümkün olması halinde, Gazze'de veya Mısır-Gazze sınırına en yakın noktalara konuşlandırılması planlanmaktadır. Türkiye olarak, bugün gemiyle yola çıkan sağlık yardımlarımız yaklaşık 500 ton ağırlığında ve öncekilerin 3 katını aşıyor. Yardımlarımız artarak devam edecek. Dua edin: Gazze için tüm yollar açık olsun." ifadelerini kullandı.
"GAZZE İÇİN YAPILAN EN BÜYÜK SAĞLIK YARDIMI BU GECE MISIR'A VARIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor." ifadelerini kullandı.
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