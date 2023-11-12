Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin! Gidicisin gidici

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören’de düzenlenen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni’nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Darülaceze şimdiye kadar toplam 100 binden fazla insanımıza şefkat yuvası oldu. Darülaceze bizim için gurur kaynağıdır." dedi. Sözde "halkçı" geçinen muhalefete de eleştiri getiren Erdoğan, "Biz siyasi hayatları boyunca halka tepeden bakanlardan olmadık" ifadelerini kullandı. Gazze'deki İsrail katliamının baş aktörü İsrail Başbakanı'na da sert yüklenen Başkan Erdoğan, "Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste." mesajını verdi.

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