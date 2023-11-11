Yeşil alandan İzmir çöplüğüne! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti
Depremden hasar gördüğü için yıkılan Buca Cezaevi'nin yerine 'yeşil alan yapacağız' diyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in bütün çöpünü bu alana döktü. Yaşanan çevre katliamından sonra harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeyi uyardı. Araziyi temizlemek zorunda kalan belediye, giriş çıkışlarını da kapattı.
İzmir'deki Buca Cezaevi, 3 yıl önce meydana gelen ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremde ağır hasar alınca boşaltıldı. Cezaevini yıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arazisini önce rezerv alan ilan ederek, hazırladığı imar planlarını askıya çıkardı.
Planlarda arazinin 44 bin 442 m2'lik kısmı yeşil ve sosyal donatı alanı olarak ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise rezerv alan kararı ve imar planının iptali için dava açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de hükümetin araziye AVM yapmayı planladığını öne sürerek, "Biz yeşil alan yapacağız" dedi. Ancak, kentin tam ortasında yer alan alana moloz dökmeyi tercih etti.
Çöplüğe dönüşen arazisinin fotoğraflarını paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise, "Utanmadan, sıkılmadan, çevreden ve yeşilden bahsediyor.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfalt kırıklarından türlü çöplere kadar, insan sağlığına zararlı ne kadar madde varsa cezaevi arazisine döküyor. Soyer burayı AVM yapacaktı, başaramadı, hırsından çöplük yapmaya kalktı" diye tepki gösterdi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğüne bağlı ekipler alana giderek tespit yaptı. Ardından da tutanak tutup, İzmir Büyükşehir Belediyesine yazı yazarak, molozların kaldırılmasını istedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5000 TL emekli ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım'da hesaplara geçecek! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi tahsis numarasına göre SGK, SSK, Bağkur ödeme günleri...
- KYK YEMEK SAATLERİ 2023-2024! KYK yurdu kahvaltı ve yemek saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi, hafta sonu...
- 10 Kasım 2023 Cuma reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi... Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...
- Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı çıktı mı? YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Seyran ve Ferit ayrılığı...
- Fenerbahçe'nin yıldızı yeni rotasını çizdi! O takıma geri dönüyor...
- 43 yaşındaki Petek Dinçöz 20 yaş gençleşti! Son halini görenler inanamıyor...
- YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE! Yalı Çapkını 45. bölüm full HD kesintisiz izle!
- TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇ SONUCU! 10 Kasım 2023 Trabzon Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
- Emeklilik yaşınız değişiyor, o kişilere duyuruldu! 2000 Öncesi, 2008-2015 arası ve sonrası için yeni düzenleme! Kadın-erkek emeklilik yaşı tablosu...
- Öğrencilere para yardımı başladı: IBAN'a 3.570 TL yatacak! T.C. kimlik no ile başvuru yapabilirsiniz!
- SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2023: İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Engelli işçi alımı kura çekim tarihi, kadro ve branş dağılımı...
- Gelinim Mutfakta bugünkü puan durumu! 10 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Altınların sahibi ve elenen yarışmacı...