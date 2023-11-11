Yeşil alandan İzmir çöplüğüne! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti

Planlarda arazinin 44 bin 442 m2'lik kısmı yeşil ve sosyal donatı alanı olarak ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise rezerv alan kararı ve imar planının iptali için dava açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de hükümetin araziye AVM yapmayı planladığını öne sürerek, "Biz yeşil alan yapacağız" dedi. Ancak, kentin tam ortasında yer alan alana moloz dökmeyi tercih etti.