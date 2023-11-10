10 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özgür Özel’in programında CHP’li başkan Besim Dutlulu’dan tepki çeken hareket

Özgür Özel’in programında CHP’li başkan Besim Dutlulu’dan tepki çeken hareket

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2023 17:00
CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa ziyaretinde CHP Akhisar Kadın Kolları Başkanı Fatma Celepçi’yi sahneden kovma görüntüleri büyük tepkiye neden oldu.
CHP’li Besim Dutlulu’dan tepki çeken hareket
CHP’li Besim Dutlulu’dan tepki çeken hareket
AYM yetki sınırlarını aştı mı?
AYM yetki sınırlarını aştı mı?
Oscarlı yıldızdan İsrail’e tepki
Oscarlı yıldızdan İsrail’e tepki
Gazzeliler evlerine dönebilecek mi?
Gazzeliler evlerine dönebilecek mi?
Hekim göçü iddialarına yanıt
"Hekim göçü" iddialarına yanıt
İsrail Gazze merkezine girdi mi?
İsrail Gazze merkezine girdi mi?
AK Parti Kızılcahamam’da kampa giriyor!
AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor!
İslam İşbirliği Teşkilatı yarın toplanıyor!
İslam İşbirliği Teşkilatı yarın toplanıyor!
İngiltere’de Filistin çıkmazı!
İngiltere'de Filistin çıkmazı!
Gazze’den çıkan gazeteci Haruda anlattı!
Gazze’den çıkan gazeteci Haruda anlattı!
Gazzeli Rabay akrabalarını şehit verdi
Gazzeli Rabay akrabalarını şehit verdi
İşte Müslümanlara atılan gaz fişekleri
İşte Müslümanlara atılan gaz fişekleri
Daha Fazla Video Göster