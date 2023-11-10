10 Kasım 2023, Cuma
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Özgür Özel’in programında CHP’li başkan Besim Dutlulu’dan tepki çeken hareket
CHP’li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa ziyaretinde CHP Akhisar Kadın Kolları Başkanı Fatma Celepçi’yi sahneden kovma görüntüleri büyük tepkiye neden oldu.