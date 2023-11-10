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Halk TV'deki alçak iftira cezasız kalmadı! Dr. Serhat Albayrak'ı hedef alan Ayşenur Arslan ve Necati Özkan tazminat ödeyecek

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Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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Halk TV’deki alçak iftira cezasız kalmadı! Dr. Serhat Albayrak’ı hedef alan Ayşenur Arslan ve Necati Özkan tazminat ödeyecek

CHP yandaşı Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi isimli programın 01.12.2020 tarihli yayınında Ayşenur Arslan ve Necati Özkan çirkin iftiralarla Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak'ı hedef aldı. Bu gelişme sonrası olay yargıya tanışırken Bölge Adliye Mahkemesi Halk TV, Ayşenur Arslan ve Necati Özkan'ın Dr. Serhat Albayrak'a tazminat ödemesini hükmetti.

CHP yandaşı Halk TV'de 01.12.2020 tarihindeki yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Aslan ve Necati Özkan, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a yönelik iftiralarda bulundu.

ALÇAK İFTİRA SONRASI OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI

CHP yandaşı olan iki isim Serhat Albayrak'ı "sözde" pelikan isimli yapılanmayla ilişkilendirirken olay mahkemeye taşındı.

HALK TV TAZMİNAT ÖDEYECEK
Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Avukat Fatih Savaş, Bölge Adliye Mahkemesi'nin Halk TV, Ayşenur Arslan ve Necati Özkan'ın Dr. Serhat Albayrak'a tazminat ödemesini hükmettiğini duyurdu.

"FONDAŞ MEDYAYLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Avukat Fatih Savaş yaptığı sosyal medya paylaşımında Ayşenur Aslan ve Necati Özkan'ın konuya ilişkin tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Savaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Müvekkilim Serhat ALBAYRAK hakkında, Halk Tv'de 01.12.2020 tarihinde canlı olarak yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Aslan ve Necati Özkan tarafından sarf edilen "sözde" pelikan isimli yapılanma ile Müvekkilimi ilişkilendiren gerçek dışı, iftira ve yalan ifadeler nedeniyle Halk TV, Ayşenur Aslan ve Necati Özkan'ın Müvekkilim Serhat ALBAYRAK'a 30.000-TL tazminat ödemesine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak karar verilmiştir. Yalan ve iftirayla yayın yapan fondaş medyayla mücadeleye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Saygılarımızla.

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