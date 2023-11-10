Halk TV’deki alçak iftira cezasız kalmadı! Dr. Serhat Albayrak’ı hedef alan Ayşenur Arslan ve Necati Özkan tazminat ödeyecek

"FONDAŞ MEDYAYLA MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Avukat Fatih Savaş yaptığı sosyal medya paylaşımında Ayşenur Aslan ve Necati Özkan'ın konuya ilişkin tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Savaş yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Müvekkilim Serhat ALBAYRAK hakkında, Halk Tv'de 01.12.2020 tarihinde canlı olarak yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Aslan ve Necati Özkan tarafından sarf edilen "sözde" pelikan isimli yapılanma ile Müvekkilimi ilişkilendiren gerçek dışı, iftira ve yalan ifadeler nedeniyle Halk TV, Ayşenur Aslan ve Necati Özkan'ın Müvekkilim Serhat ALBAYRAK'a 30.000-TL tazminat ödemesine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak karar verilmiştir. Yalan ve iftirayla yayın yapan fondaş medyayla mücadeleye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Saygılarımızla.