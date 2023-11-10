Türkiye-Kosova ilişkileri büyüyor! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kosovalı mevkidaşı Sveçla’ya ile görüştü

Sayın Sveçla ile başta terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadele olmak üzere güvenlik alanında Bakanlıklarımız arasındaki iş birliklerini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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