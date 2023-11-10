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Türkiye-Kosova ilişkileri büyüyor! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kosovalı mevkidaşı Sveçla'ya ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2023
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Türkiye-Kosova ilişkileri büyüyor! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kosovalı mevkidaşı Sveçla’ya ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kosova İçişleri Bakanı Sayın Xhelal Sveçla ile görüştü. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Sveçla ile başta terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadele olmak üzere güvenlik alanında Bakanlıklarımız arasındaki iş birliklerini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kosova İçişleri Bakanı Sayın Xhelal Sveçla ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kosova İçişleri Bakanı Sayın Xhelal Sveçla'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.

Sayın Sveçla ile başta terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadele olmak üzere güvenlik alanında Bakanlıklarımız arasındaki iş birliklerini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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