MSB: Son 1haftada 33 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terör ile mücadelede hem içeride hem de sınır ötesinde destanlar yazıyor. Harekâtlara dair son verileri Milli Savuma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, 2023'ün ilk ayından bu yana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1835'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 178'e ulaştı.

SON DAKİKA | MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

TERÖR İLE MÜCADELEDE SON RAKAMLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1835'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 178'e ulaşmıştır. Ayrıca, 4 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, 7 Kasım'da ise Gara ve Kandil bölgesinde bulunan terörist hedeflere yönelik icra edilen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 27 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" diye konuştu.

"433 TACİZ VE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"



Suriye'de istikrarın tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Aktürk, "Suriye'de, harekat alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir. 1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 433 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 19'u son bir haftada olmak üzere 1340 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"185 BİN 205 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ"



Sınır güvenliği ve yasa dışı geçişleri engelleme çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Aktürk, "Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 6'sı teröristtir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 521'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 396'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 566 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 185 bin 205 olmuştur" açıklamasını yaptı.

"GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI 13 KASIM'DA YAPILACAK"



Aktürk, TSK'nın bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde yakaladığımız pozitif gündemin sürdürülmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için çabalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4'üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra edilecektir. Ayrıca, öz topraklarını kahramanca bir mücadele ile işgalden kurtaran can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü kutluyor; Azerbaycan ile 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. İsrail'in sivil nüfusa dikkat etmemesi, Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır."Aktürk ayrıca, Filistin meselesinin adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgede kalıcı bir barışın mümkün olmayacağına dikkat çekti.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINIYOR"



Öte yandan bakanlık kaynakları, MSB'de yapılacak Türkiye ve Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na askeri ve sivil heyetlerin katılacağını, toplantıda birçok konunun ele alınacağını belirtti.

Kaynaklar, son dönemde bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerine yönelik saldırıların da yakından takip edildiğini ve Türkiye'nin güvenliği açısından gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.