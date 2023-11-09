Koltuk değişti kavga bitmedi! Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu planı devrede! Kod adı: Bitirme operasyonu

"BEN SÖYLEDİM ÇEKİLDİ"

CHP'nin devrik lideri, kurultayda ilk tur sonrası adaylıktan çekilmeyi kararlaştırdığını, bunu da kurultayın divan başkan Ekrem İmamoğlu'na bildirdiğini söyledi. İmamoğlu ise bu kararı kendi güdümünde olan 'ekremciedit' hesabıyla jet hızıyla servis edip "Ben söyledim çekildi" algısı yaptı.



Kılıçdaroğlu bu durumun çok ağrına gittiğini söyledi.