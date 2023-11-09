Koltuk değişti kavga bitmedi! Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu planı devrede! Kod adı: Bitirme operasyonu
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran ve verdiği "Şimdilik hoşcakalın" mesajıyla gündem olan Kılıçdaroğlu hakkında kulisler kaynıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu sözü çok tartışılırken, Bay Kemal'in İmamoğlu'na karşı planları olduğu iddia ediliyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın medyada Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu aleyhine çalışabileceği iddia edilirken, CHP'yi yeniden ele geçirme hırsı içinde olduğu yazıldı. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay bitti ama kriz hala sona ermedi. 13 yıllık hegemonyası sona eren, dün de genel merkeze gelerek koltuğu Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde yaşananlara ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BEN SÖYLEDİM ÇEKİLDİ"
CHP'nin devrik lideri, kurultayda ilk tur sonrası adaylıktan çekilmeyi kararlaştırdığını, bunu da kurultayın divan başkan Ekrem İmamoğlu'na bildirdiğini söyledi. İmamoğlu ise bu kararı kendi güdümünde olan 'ekremciedit' hesabıyla jet hızıyla servis edip "Ben söyledim çekildi" algısı yaptı.
Kılıçdaroğlu bu durumun çok ağrına gittiğini söyledi.
İMAMOĞLU ENTRİKASI... "BEN SÖYLEDİM ÇEKİLDİ" ALGISI
Kılıçdaroğlu'nun çekilme kararını divan başkanı İmamoğlu'na bildirmesi, İmamoğlu'nun da bu kararı kendi güdümünde olan medyaya jet hızıyla servis edip "Ben çekildim söyledi" algısı yapması, kurultay sürecindeki binbir kaos ve entrikayı da gözler önüne serdi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korururken Ekremciler, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu.
KILIÇDAROĞLU'NA KURNAZLIK GÖNDERMESİ
İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın, bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu'nu "Günlük politika yapan kurnaz" olarak tanımladı.
KILIÇDAROĞLU'NUN DERDİ BAŞKA!
"Kılıçdaroğlu'nun derdi başka" diyen Yalçın, yerel seçimde İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu aleyhinde çalışma yürütebileceğini ima etti. Kılıçdaroğlu ve yakın çevresinin CHP'yi tekrar ele geçirme hırsında olduğunu söyledi.
Soner Yalçın devrik CHP liderine "Kılıçdaroğlu, son seçim mağlubiyeti üzerine moralleri bozulan milyonların ruh haliyle şimdi empati yapıyor mu?" sorusunu yöneltti.
Tam da bu noktada dikkat çekilmesi gereke bir husus var.
"ŞİMDİLİK HOŞCAKALIN"
Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görevi Özgür Özel'e devrettiği sırada "Şimdilik hoşçakalın" dedi. Bu söz siyaset kulislerinde çokça tartışılırken; CHP'de kavganın bitmediğini, Kılıçdaroğlu'nun intikam peşinde olduğunu da gözler önüne serdi.
Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye adadığına dair yorumlar yapıldı.
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