İşgal girişimine karşı milletin zaferi: 15 Temmuz! Ankara Emniyet Müdürlüğü paylaştı: 15 Temmuz'a ait yeni görüntüler...
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler yayınlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, 'O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız' mesajı ile 15 Temmuz gecesi emniyet binasına saldırı anına ait görüntüleri yayınladı.
15 Temmuz 2016'daki tarihi direnişin üzerinden tam 7 yıl geçti.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı.
Hain darbe girişiminde 252 vatandaş ve askerimiz şehit oldu.
"HAİNLERLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"
Hükümetten 15 Temmuz'a ilişkin peşi sıra açıklamalar yapıldı. Söz konusu açıklamalarda "Hainlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" mesajı verildi.
ANKARA EMNİYET'İ YENİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişimine ait görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınladı. 'O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız' mesajı ile yayınlanan görüntülerde, darbecilerin Ankara Emniyet Müdürlüğüne saldırı yaptığı anar yer aldı.
15 Temmuz gecesine ait güvenlik kamera görüntülerinde, bina girişi TOMA'lar ile kapatılıyor.
Daha sonra kapalı haldeki yol saat 00.21'de TOMA'ların darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı tanklar tarafından itilerek açılmaya çalışılıyor.
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